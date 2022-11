Weer verdachte opgepakt voor overval op Mark Gillis

De Tilburger werd bij zijn woning aangehouden en is voor nader onderzoek en verhoor overgebracht naar een politiebureau. Wat zijn mogelijke rol bij de zaak is geweest wordt verder onderzocht. Hij kwam in het vervolgonderzoek in beeld. Uiteindelijk leidde de verdenking van zijn mogelijk betrokkenheid bij de overval tot de aanhouding van vanochtend. Eerder hielden we al een 39-jarige en een 22-jarige man uit ’s-Hertogenbosch en een 42-jarige verdachte uit Rosmalen aan. De jongste van deze verdachten is inmiddels op vrije voeten, maar is nog steeds verdachte. De andere twee zitten nog vast.



Brute overval

Mark Gillis, bekend van de reality-serie over zijn familie op tv, werd in de nacht van 6 op 7 november vorig jaar op brute wijze overvallen toen hij bij zijn chalet op vakantiepark Prinsenmeer aankwam. De forensische recherche deed daarna uitgebreid sporenonderzoek in en om het chalet van het slachtoffer, waarbij diverse sporen werden veiliggesteld. Dat waren onder andere DNA-sporen, achtergelaten door de daders, op basis waarvan de eerste verdachte al werd geïdentificeerd en daarna werd aangehouden. Het onderzoek gaat ook na de aanhouding van deze verdachte onverminderd door.