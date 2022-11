Voordeur beschadigd door explosief Parkroos

Buren en een bewoner schrokken in de vroege dinsdagochtend rond 4.20 uur wakker van een harde knal. Er bleek explosief te zijn afgegaan waardoor de voordeur van de woning flink beschadigd raakte. Gelukkig raakte niemand gewond. Na de explosie liep een persoon weg. Bij de vernieling van de auto, vrijdagnacht rond 03.15 uur, werden twee jonge mannen in zwarte kleding gezien. De politie is op zoek naar de verdachten van beide incidenten.

Iedereen die meer informatie heeft over de achtergrond van deze vernielingen, of beelden waarop de incidenten of verdachten te zien zijn, vragen we om dat door te geven. Dat kan ook anoniem via M.