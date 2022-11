Gewonde na schietincident in Woerden

Rond 02u30 kwam de melding binnen van schoten die werden gehoord aan de Leidsestraatweg in Woerden.

De collega’s die ter plaatste kwamen verleenden eerste hulp aan het slachtoffer. Het slachtoffer is ernstig gewond naar het ziekenhuis overgebracht en behandeld. Hij verkeert niet in levensgevaar. De 59-jarige man uit Woerden is vanochtend zelf aangehouden voor het overtreden van de opiumwet. Er werd een grote hoeveelheid verdovende middelen in zijn huis aangetroffen.

Meerdere personen betrokken

Getuigen meldden dat er meerdere personen betrokken zijn bij het incident, het is nog onduidelijk hoeveel van hen hebben geschoten. Er zou geschoten zijn buiten de woning. Het onderzoek naar de schutters wordt voortgezet. De verdachten waren donkergekleed en hadden bivakmutsen op. De daders hebben mogelijk gebruik gemaakt van een Audi Q3 of een soortgelijk voertuig.

Tips?

Heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u camerabeelden? En heeft dit dat nog niet gedeeld met de politie? Bel dan 0900-8844. Anoniem melden kan ook via 0800-7000. Ook kunt u gebruik maken van onderstaand tipformulier.