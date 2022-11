Hackchallenge voor jongeren.

Wat is re_B00TCMP?

Re_B00TCMP is gebaseerd op ervaringen uit Engeland. Het doel is jongeren te laten zien hoe ze hun digitale vaardigheden op een goede manier kunnen inzetten. Daarnaast is er een apart programma voor ouders en/of docenten om hen hierin te ondersteunen.

“Met re_B00TCMP willen we jongeren met goede IT-vaardigheden in een vroeg stadium bereiken. Door het stimuleren van positief cybergedrag hopen wij dat deze jongeren met talent het positieve alternatief blijven kiezen. Zo kunnen we de samenleving samen digitaal veiliger maken” aldus Sylvia Laurensse van het Cybercrimeteam van de politie in Limburg.

Assessment

Meedoen aan dit event kan niet zomaar. Via gastlessen op scholen en met een online campagne zijn jongeren uit Limburg benaderd en uitgedaagd om een assessment te maken. Op basis daarvan kregen ze een score voor hun digitale vaardigheden en hun affiniteit met IT. Zo’n 30 jongeren nemen aanstaande zaterdag deel aan de re_B00TCMP.

Wat gaan ze doen?

Tijdens het event krijgen jongeren uitleg over onder andere (ethisch) hacken, cybersecurity en de gaming industrie. Verschillende bedrijven uit deze sector nemen zaterdag deel aan de re_B00TCMP. Er zijn ook verschillende digitale challenges georganiseerd. Zo kan er gegamed worden met de politie en komt een escaperoom naar Heerlen

Een aantal Limburgse bedrijven hebben een meeloop dag aangeboden voor de winnaars van de challenge tijdens het event.

Jong talent kansen bieden

“Er is nog veel te winnen in de strijd tegen cybercriminaliteit. We maken daarbij graag gebruik van de digitale kwaliteiten van jongeren om ons te verweren tegen deze vorm van criminaliteit. De re_B00TCMP is een prima manier om met talentvolle jongeren in contact te komen” aldus Madeleine van Toorenburg, gedeputeerde provincie Limburg.

“Als overheid kunnen we het verschil maken door met jong talent in contact te komen, ze aan ons te binden en ze kansen te bieden. Dat begint met een cyberweerbaarheidsproject als dit, waarbij gemeenten, provincie, politie, scholen en bedrijven met behoefte aan IT-talent samenwerken.”

NB: het event start om 10.00 uur op de Brightlands Smart Services Campus, Smedestraat 2, Heerlen en duurt tot ca. 16.00 uur. Media die hierbij aanwezig willen zijn, kunnen zich aanmelden tot uiterlijk aanstaande vrijdagmiddag 16.00 uur via 088-1685305.