Getuigen gezocht woningoverval De Bilt

Woensdagmiddag 16 november rond 13.00 uur is een woning overvallen aan de Prof. Dr. F. Zernikeweg in De Bilt door twee personen. Er waren meerdere bewoners aanwezig. Een bewoner wist de overvallers te verjagen. De verdachten zijn weggerend in de richting van de Prof. Dr. H. Kamerlingh Onnesweg.



Signalement

Verdachte 1:

180 – 185 cm lang

17 a 18 jaar

smal postuur

snor

zwart haar, opgeschoren aan achterkant, langer van boven

licht getinte huidskleur

donkere kleding

Verdachte 2:

180 – 185 cm lang

17 a 18 jaar

blauw trainingspak

bivakmuts

Help mee!

We zijn opzoek naar mensen die meer informatie hebben over de overvallen en/of de verdachten. Heeft u de twee verdachten zien lopen in De Bilt en omgeving, voorafgaand of na afloop van de overval?

Heeft u meer informatie of beschikt u over camerabeelden waar wij mogelijk wat aan hebben?

Neem dan contact met ons op. Dat kan op de volgende manieren: