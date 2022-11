Getuigen gezocht van conflict op straat

Vrijdagavond 4 november wordt rond 23.00 uur aangebeld bij een woning aan de Nieuwe Schans in Bunschoten-Spakenburg. De bewoner doet open waarna er een vechtpartij ontstaat. In dit conflict mengen zich vervolgens nog meer personen. De bewoner wordt dan ook beschoten, waardoor hij – naar later blijkt- ernstig gewond raakt en in het ziekenhuis moet worden opgenomen en behandeld.

Getuigen gezocht

De politie heeft een onderzoek ingesteld om te achterhalen wat de achtergrond van dit incident is en door wie het slachtoffer is mishandeld en beschoten. Daarbij wordt de hulp ingeschakeld van mensen die ons kunnen voorzien van nieuwe informatie. Heeft u vrijdagavond 4 november iets gezien of gehoord aan de Nieuwe Schans of in de directe omgeving? Of heeft u camerabeelden? En heeft dit dat nog niet gedeeld met de politie? Bel dan 0900-8844. Anoniem melden kan ook via 0800-7000. Ook kunt u gebruik maken van onderstaand tipformulier.