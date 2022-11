Politie zoekt getuigen van brandstichting Hoogstraat Rotterdam

Stockfoto politie



Hetzelfde pand was op 14 november ook al doelwit toen onbekende(n) een ruit vernielden en zwaar vuurwerk lieten afgaan. De recherche heeft beide zaken in onderzoek.



Getuigen en beelden welkom

Heeft u beide incidenten zien gebeuren en/of heeft u beelden, van bijvoorbeeld een deurbelcamera, dashcam of beveiligingscamera? De politie kan ze goed gebruiken! Maar ook andere informatie is van harte welkom. Bel de politie op 0900-8844 en vraag naar de recherche van district Rotterdam-Stad of tip via onderstaand formulier. Blijft u liever anoniem? Bel dan naar Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.