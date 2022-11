Politie controleert op fietsverlichting en vasthouden telefoon

Fietsers in het verkeer zijn kwetsbaar, in de herfst en winter, wanneer het laat licht wordt en vroeg donker is en ook de weersomstandigheden niet altijd meezitten is het dus extra belangrijk om goed zichtbaar te zijn. Het niet hebben van goede fietsverlichting soms in combinatie met het vasthouden van de telefoon op de fiets zorgt voor gevaarlijke situaties op de weg.

Waarschuwen

Agenten zullen de komende tijd in eerste instantie waarschuwen als je geen goede verlichting hebt. Ook worden er lampjes uitgedeeld door de politie (zolang de voorraad strekt). Maar daarna worden er boetes uitgedeeld, als je fietsverlichting niet in orde is is de boete 60 euro, voor het vast houden van je telefoon tijdens het fietsen krijg je 140 euro boete.

Wist je dat?