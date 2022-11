Vijf mannen aangehouden, gestolen auto in beslag genomen

De politie werd halverwege de middag gebeld door een alerte buurtbewoner. Die zag dat een aantal mannen op de Moriondijk een auto op een autoambulance aan het laden waren. De man vertrouwde het niet en belde het operationeel centrum. Daarop gingen agenten een kijkje nemen. Ze troffen de vijf mannen aan bij een auto die later gestolen bleek te zijn. De auto werd in beslag genomen, de vijf mannen werden aangehouden. Daarnaast namen de agenten nog een andere auto en een aanhanger in beslag. Er wordt verder onderzoek naar het vijftal, ze zijn ingesloten voor verder onderzoek.