Dankzij tips derde verdachte aangehouden voor mishandeling

Situatie

In de nacht van vrijdag 21 op zaterdag 22 oktober ging het helemaal mis in de Tuinstraat. Een man die enkele weken eerder de horecagelegenheid uitgezet is, gaat in gesprek met de eigenaar van de kroeg. Even later komt ook de 35-jarige bedrijfsleider naar buiten. Er ontstaat een woordenwisseling die uitmondt in een zware mishandeling. Het 35-jarige slachtoffer krijgt twee schoppen en een harde klap te verduren, waarna hij bewusteloos op de grond valt. Daarna krijgt hij nog een volle trap tegen zijn hoofd.

Derde verdachte opgepakt

Een 27-jarige man uit Veenendaal werd kort na de mishandeling direct in de omgeving aangehouden. De tweede verdachte, een 19-jarige man uit Veenendaal werd op 8 november aangehouden. Naar de derde verdachte werd gezocht. De mishandeling is gefilmd door een bewakingscamera van stadstoezicht. In de uitzending van Bureau Hengeveld op 9 november zijn deze beelden getoond, met daarbij de vraag wie meer weet. Hierop kwamen bruikbare anonieme tips binnen en hebben we de derde verdachte inmiddels ook kunnen aanhouden. Het betreft een 19-jarige jongen uit Veenendaal.

Omdat alle verdachten op de beelden geïdentificeerd zijn, zijn de beelden offline gehaald. De politie vraagt mensen die de beelden nog bezitten om deze niet verder te verspreiden, maar te verwijderen.