Grote hoeveelheid vuurwerk in beslag genomen in Zevenhuizen

De dozen met het vuurwerk werden boven een garage vlak naast een woning aangetroffen. Zulke grote hoeveelheden vuurwerk, zo vlak bij een woning is levensgevaarlijk. Zwaar vuurwerk heeft een grote ontploffingskracht, zeker in grote hoeveelheden. Het vuurwerk was niet op professionele wijze opgeslagen, waardoor het grote schade kan aanrichten als het mis gaat. Het vuurwerk dat in Zevenhuizen is aangetroffen is gekocht in het buitenland. Al het vuurwerk is in beslag genomen en afgevoerd. Om wat voor vuurwerk het precies gaat wordt onderzocht.



Houd uw buurt veilig door te melden

Het als particulier bezitten van grote hoeveelheden consumentenvuurwerk (meer dan 25 kilogram) is verboden. Het particulier bezitten van professioneel vuurwerk is in zijn geheel verboden. Weet u waar illegaal vuurwerk ligt opgeslagen, meld het dan bij de politie 0900-8844. Anoniem melden kan ook bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. U kunt ook het online meldformulier gebruiken.