Coldcaseteam ontvangt nieuwe tips en informatie over zaak Beckum

Afgelopen zomer heeft de Twentsche Courant Tubantia middels een podcast en diverse artikelen aandacht besteed aan het misdrijf dat 25 jaar geleden heeft plaatsgevonden in Beckum. Hierbij kwam de toen 47-jarige Alouis Meijerink op gewelddadige manier om het leven. Tevens heeft de zaak in diverse andere media extra aandacht gekregen. Dit resulteerde in nieuwe tips en suggesties bij het coldcaseteam. De journalisten van de Tubantia kregen zelfs een nieuw scenario dat door de recherche nader is onderzocht. Deze tipgever heeft echter geen contact opgenomen met de politie of het rechercheteam. De inhoud van dit scenario is door de politie onderzocht en de bevindingen zijn teruggekoppeld aan de makers van de podcast. Dit scenario heeft echter geen nieuw inzicht gegeven dat kan bijdragen aan het oplossen van deze heftige zaak.

Nu uit nader onderzoek niet kan worden afgeleid dat er een nieuw scenario op tafel ligt gaat het onderzoeksteam er nog steeds van uit dat het hoofdscenario leidend is. En het hoofdscenario is dat de verdachten van de mishandeling van het echtpaar Meijerink vermoedelijk afkomstig zijn uit de toenmalige seksbranche in Enschede.



Tips blijven welkom!

De aandacht en de tips die zijn binnengekomen bevestigen dat deze onopgeloste zaak ook 25 jaar na dato diverse mensen bezig houdt. We blijven elke aanwijzing of tips natrekken. Het is nooit te laat om informatie te delen. Het coldcaseteam hoopt de waarheid van dit gewelddadige incident boven tafel te krijgen.



Tips kunnen blijven doorgegeven worden via het tipformulier op politie.nl of bel gratis met de Opsporingstiplijn 0800 6070. Anoniem tippen mag ook via bel Misdaad anoniem 0800 7000.