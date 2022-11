Getuigenoproep overval apotheek Hilversum

Rond 14.15 uur loopt er een onbekende man de apotheek binnen. Hij loopt direct door naar de ruimte waar de medicijnen zijn opgeslagen. Hij bedreigt een medewerkster met een steekwapen en vraagt om medicijnen. Wanneer hij de medicijnen krijgt, gaat hij er snel vandoor. Er zijn bij de overval geen gewonden gevallen.

Signalement

man

lichte huidskleur

smal postuur

rond de 1,80 meter lang

droeg een zwarte spijkerbroek, blauw/witte sportschoenen, een grijze trui met rode capuchon, grijze jas en zwarte handschoenen.

Iets gezien?

De politie onderzoekt deze zaak en komt graag in contact met getuigen. Het is nog onduidelijk waar de overvaller precies heen is gegaan na de overval of vandaan kwam voor de overval. Heeft u iemand met bovenstaand signalement gezien in de buurt van de Jan van der Heijdenstraat op donderdagmiddag 17 november? Of heeft u camerabeelden waar de overvaller op te zien is? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. U kunt beelden eventueel direct uploaden via onderstaand tipformulier.