Opvallende reeks diefstallen in De Bilt, politie zoekt getuigen

Sinds de start van de maand november van dit jaar constateert de politie een opvallende reeks diefstallen. Steeds betreft het een diefstal van koplampen van een Volvo type V70 of XC70. In alle gevallen vonden de diefstallen plaats in de late avond of in het begin van de nacht. De afgelopen week liep kreeg de politie negen keer een melding of een aangifte, waarvan twee keer een poging. Dat gebeurde op de Waterweg, de Groenlinglaan, DR. J.P. Crutzenlaan, Steener Cramer, Westerlaan, Looydijk en de Park Arenberg (twee keer een poging).



Help mee!

We zijn opzoek naar mensen die meer informatie hebben over de reeks diefstallen. Heeft u meer informatie of beschikt u over camerabeelden waar wij mogelijk wat aan hebben?

Neem dan contact met ons op. Dat kan op de volgende manieren: