Politie zoekt getuigen poging overval woning

Getuigen gezocht

Heeft u informatie over het incident? Zijn er getuigen zijn die gezien hebben dat (mogelijk) een persoon zich rond 18;30 uur tot 9:10 uur, zich verdacht bij de Wilhelminastaat heeft opgehouden. Is u iets de afgelopen dagen opgevallen dat nu met het incident van donderdag wellicht toch verdacht kan zijn? Laat het ons dan weten en bel via 0900-8844. Heeft u wellicht beelden van bijvoorbeeld een deurbelcamera, of vanuit een winkel rond het tijdstip van 19.10 uur dan hoort de politie dat graag.