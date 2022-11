Slachtoffer (62) overleden na auto te water

Uit het onderzoek is vast komen te staan dat het slachtoffer de rijbaan van de Driemondweg bereed, komende uit de richting van Weesp en gaande in de richting van de Rijksweg A9. Ter hoogte van hectometerpaal 2.7 is zij om onbekende reden van de rijbaan af geraakt en via de berm in het water van de Weespertrekvaart terechtgekomen.