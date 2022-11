Ernstig verkeersongeval Boomdijk kost man het leven, bijrijder zwaargewond

Kort na negen uur kwam er bij de politie een melding binnen dat er op de Boomdijk en auto van de weg was geraakt. De auto had een boom geraakt en direct werd duidelijk dat de mannen in de auto er slecht aan toe waren. Agenten en hulpverleners ter plaatse hebben er alles aan gedaan om de slachtoffers te redden, maar voor de 20-jarige bestuurder van de auto kwam de hulp helaas te laat. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Een spoedtransport heeft de 15-jarige jongen naar het ziekenhuis gebracht, daar wordt hij nu behandeld aan zijn verwondingen.

Op de plaats van het ongeval doen rechercheurs van team verkeer onderzoek naar de exacte oorzaak van het ongeval. Het vermoeden is nu dat er geen andere auto’s betrokken zijn geweest bij de aanrijding en dat er dus sprake is van een eenzijdig ongeval. Verder onderzoek zal daar zekerheid over moeten geven.