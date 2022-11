Gezamenlijke grenscontroles Nederlandse en Belgische politie

Er werd met opvallende politieauto’s met gemixte eenheden in zowel Nederland als België gecontroleerd. Onopvallende eenheden surveilleerden op het eigen grondgebied. De gezamenlijke actie vond plaats op grond van het Beneluxverdrag, het Verdrag van Prüm en van Schengen. Aan beide zijden van de grens was er toestemming voor gemixte eenheden en grensoverschrijdingen. Overige eventuele grensoverschrijdingen vinden plaats op basis van de voorwaarden genoemd in Beneluxverdrag.



Resultaten politieteam Leijdal en politieteam Groene Beemden / PZ Turnhout

De controles werden gehouden aan de Rovertse Leij en aan de Leikant aan de A58. Ook zijn er meerdere rijdende controles geweest in zowel België als Nederland. De rijdende voertuigen waren bezet met een Nederlandse politieambtenaar met een groene BOA of een Belgische politieambtenaar. Ook de Douane en Belastingdienst waren bij de actie aanwezig.



- 30 bekeuringen voor verschillende feiten.

- 9x dossier voor rijden onder invloed van drugs/alcohol.

- 3x dossier voor het rijden met een ingevorderd rijbewijs.

- 1x aanhouding in verband met drugs.

- 2x voertuig in beslag genomen.

- +/- 300 voertuigen staande gehouden/gecontroleerd.

Daarnaast heeft de Belastingdienst veel openstaande vorderingen kunnen innen.



Resultaten politieteam Roosendaal – PZ Grens:

Er werd onder meer aan de grens bij Nispen en bij Wouwse Plantage gecontroleerd. De opsporingsambtenaren troffen in twee voertuigen in totaal 20 kilo vuurwerk aan. Dit is in beslag genomen.

1 x niet dragen autogordel

1 x rijden zonder rijbewijs

1 x onverzekerd voertuig

1 x waarschuwing

1 x Openbare Dronkenschap



R esultaten politieteam Bergen op Zoom – PZ Noord :

De agenten hielden een statische controle in Putte en flexpatrouilles in de grensstreek. Er werd onder meer bij een controle 15 pony-packs met drugs in beslag genomen.

Verder:

1 x proces-verbaal ter zake rijden met ingevorderd rijbewijs

1 x proces-verbaal ter zake rijden onder invloed van drugs (België)

1 x proces-verbaal terzake rijden zonder rijbewijs

Diverse bekeuringen voor kleinere verkeersfeiten

Resultaten politie team Markdal (Breda e.o)

Tijdens de gezamenlijke surveillance in Turnhout is er door de eenheid meegereden bij drie woninginbraken, zonder heterdaad helaas. In Baarle-Nassau is een staande controle gehouden waarbij een drugshond is ingezet. Behoudens een gebruikershoeveelheid leverde dit niets op. Verder zijn Belgische collega's meegegaan naar een grootschalige horeca oefening in de binnenstad van Breda, ter voorbereiding op hun bijstand met komende carnaval.

Op de foto:

De wijkagent van Essen Luwdig Suijkerbuijk en de wijkagent van Nispen Tim van Toren

Bij gebruik vermelding bron politie.nl