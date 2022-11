Partij professioneel knalvuurwerk aangetroffen in bestelbus

Agenten controleerden donderdag 17 november 2022 omstreeks 20.30 uur op de Proosdijstraat een bestelbus bestuurd door een 21-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Tijdens de controle werd in de laadruimte een grote partij professioneel knalvuurwerk aangetroffen. Het gaat onder meer om shells. Hierop is de bestuurder aangehouden.



Oproep

De politie is vraagt eenieder om alert te zijn op de opslag van partijen illegaal vuurwerk in bijvoorbeeld woningen, garageboxen en bestelauto’s. De aanwezigheid van dergelijk explosief materiaal levert gevaar op voor omwonenden. Heeft u het vermoeden van de opslag van partijen vuurwerk of van de illegale verkoop daarvan. Bel dan met de politie op 0900-8844 of met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.