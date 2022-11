Politie neemt huurauto's in beslag na onder andere meldingen van asociaal rijgedrag

Politie en bestuur zien in het teamgebied van het basisteam Roosendaal veel kostbare huurauto’s rondrijden. De auto’s hebben veelal een Duits kenteken. Vaak is niet duidelijk wie de auto huurt en wie er achter het stuur zit. Het lijkt er op dat de auto’s van hand tot hand gaan en door meerdere mensen worden gebruikt om enerzijds onder de radar te blijven en anderzijds om in hun sociale omgeving te kunnen patsen.

Joyriding

Uit meldingen van burgers en bevindingen van agenten blijkt dat bestuurders vaak asociaal rijgedrag vertonen. Denk daarbij aan hard en gevaarlijk rijden. Inmiddels zijn er dertien huurvoertuigen van de weg gehaald. Afgelopen woensdagochtend, 16 november werd het dertiende voertuig in beslag genomen. De reden hiervoor is vanwege vermoedelijke joyriding.

Het voertuig werd bestuurd door een 30-jarige man die niet ingeschreven staat in Nederland. De man, die filmpjes van zijn asociale en gevaarlijke rijgedrag op onder andere Instagram en YouTube plaatst, is niet aangehouden. De auto is in beslag genomen omdat hij niet kon aantonen dat hij de huurder van het voertuig was. Inmiddels is de auto terug bij de rechtmatige eigenaar.

Verantwoordelijk

Ook de eigenaren van de andere twaalf auto’s zijn op de hoogte gebracht. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het ophalen van hun voertuig(en). Politie en justitie hoopt hiermee een duidelijk signaal af te geven. “We zijn scherp op het fenomeen van asociaal rijgedrag en we zullen hiertegen doortastend optreden. Zeker nu er recent meer opsporingsbevoegdheden zijn om gevaarlijk rijgedrag aan te pakken. Daarbij willen we de verhuurbedrijven meegeven dat zij zelf verantwoordelijk zijn om na te gaan aan wie ze de auto’s verhuren,” aldus een woordvoerder van het Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant. ‘’Overigens zien we dat dit niet alleen een West-Brabants fenomeen is, maar ook in andere regio’s speelt.’’

Melden

De politie roept dan ook op om asociaal weggedrag altijd te melden. Geef daarbij door: de locatie, het kenteken en type van de auto en de rijrichting. Bij spoed bel je 112, anders 0900-8844.