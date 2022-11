Onderzoek Cuijk afgerond

Een familielid stuitte woensdagavond 16 november op de twee lichamen in de woning aan de Korhoenderveld en belde de politie. Met meerdere hulpdiensten kwamen collega’s ter plaatse. De 75-jarige vrouw was toen al overleden. Aan de 73-jarige man is nog medische hulp verleend, maar dat mocht niet meer baten. Om een beeld te krijgen wat er zich nu precies in de woning had afgespeeld startte de recherche direct een onderzoek. Forensische rechercheurs hielpen diezelfde avond nog om het sporenbeeld in kaart brengen. Daarnaast hebben we o.a. uitgebreid gesproken met directe betrokkenen en mensen uit de omgeving. Alle sporen en uit het rechercheonderzoek verkregen informatie maakt dat we de conclusie trekken dat er geen andere personen betrokken zijn bij de dood van de twee bewoners. Het politieonderzoek is hiermee ook afgesloten.