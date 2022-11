Op zoek naar gewetenloze daders spoofing in Bureau Brabant

Spoofing Oss en Nistelrode

We besteden vanuit de eenheid Oost-Brabant aandacht aan twee gevallen van spoofing. Eentje in Oss op 29 augustus en een in Nistelrode op 24 juni. In beide gevallen zijn de slachtoffers mensen op leeftijd en worden ze door handige praatjes van zogenaamde bankmedewerkers overgehaald om hun bank gegevens en pinpassen af te geven aan een koerier, die natuurlijk een crimineel blijkt te zijn. Maar in deze gevallen zijn de daders zo overtuigend dat ze het ook voor elkaar krijgen dat de slachtoffers voor tienduizenden euro’s aan sieraden meegeven. Eén van de slachtoffers geeft zelfs haar trouwring mee. Die zouden dan veilig bij de bank worden bewaard, maar uiteraard komen ze daar nooit terecht. Gelukkig hebben we beelden van verdachten die bij een pinautomaat proberen geld op te nemen van de bankrekeningen van de slachtoffers. We moeten deze gewetenloze criminelen vinden. Help mee!



Zware mishandeling Schijndel

We verdenken vijf mannen van een zware mishandeling in de Hoofstraat in Schijndel op 21 augustus. De officier van justitie geeft hen een week de tijd om zich te melden en daarom laten we ze maandag nog onherkenbaar zien. Als ze zichzelf niet melden, worden ze een week later herkenbaar in beeld gebracht. Maar natuurlijk kunt u ons tippen als u weet wie deze mannen zijn.



Diefstal elektrische fiets Best

We zoeken ook nog naar een man die een dure elektrische fiets stal in de Hoofdstraat in Best op 1 september. Hij liet een oude fiets achter. De verdachte staat goed op beeld, dus iemand moet hem wel herkennen.