53 recherchezaken afgehandeld na opsporingsdriedaagse

‘We hebben veel zaken die na de prioritering onder leiding van de Officier van Justitie niet worden opgepakt’, zegt Jan de Rooij, teamchef Venray-Gennep. ‘Dat komt onder meer door onvoldoende recherchecapaciteit. Het gaat dan bijvoorbeeld over vernielingen of het verlaten van de plaats van een ongeval. Minder ernstige feiten, maar voor de slachtoffers evenzeer met een behoorlijke impact.’ Jeremy Jonker, teamchef Horst/Peel & Maas: ‘Voor collega’s is het vaak frustrerend dat er onvoldoende tijd is om de zaken af te handelen. Door drie dagen extra capaciteit van agenten vrij te maken en samen met de rechercheurs te werken aan deze zaken hebben we een behoorlijke achterstand in kunnen lopen. Door onze extra inzet met onze ketenpartners is er recht gedaan aan de slachtoffers van strafbare feiten. En daar doen we het tenslotte voor.’