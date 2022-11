Resultaten Pandora-controle in Blerick

Vanaf de Burgemeester Gommanstraat werden automobilisten, maar ook fietsers en bromfietsers, tussen 14.30 uur tot 22.00 uur, naar het controleterrein bij de Lambertuskerk geleid. Ze werden uitgebreid gecontroleerd. De controle komt voort uit Pandora, de wijkgerichte aanpak waarbij de verschillende partners de krachten bundelen met als doel de veiligheid en de leefbaarheid van de wijk te vergroten.

Resultaten

Er werden twee personen aangehouden voor bezit verdovende middelen en het rijden onder invloed van drugs. Daarnaast werd er vanwege laatstgenoemde feit en het weigeren mee te werken aan bloedonderzoek een rijbewijs ingevorderd. Ook wordt er een stroomstootwapen in beslag genomen, evenals een hoeveelheid soft- en harddrugs. Er werden 130 bekeuringen uitgeschreven voor o.a.:

Parkeren in de wijk of op een invalide parkeerplaats

Constructiesnelheid brom- en snorfietsen

Mobiel bellen achter het suur

Het rijden in een voertuig met kale banden

Rijden zonder verlichting

Rijden zonder rijbewijs

Door de belastingdienst is er ruim 1.200 euro geint. Personen die nog een belastingschuld hebben, werd aangezegd deze binnen een bepaalde termijn af te lossen. Ook werd er een voertuig in beslag genomen wegens een openstaande vordering.

Pandora; van onrust naar rust in de wijk!

Naast het controleren van de diverse voertuigen en de controles in de wijken is er door agenten en BOA’s van de gemeente veel gesproken met wijkbewoners. Tijdens deze gesprekken is geluisterd wat er leeft bij de inwoners en toegelicht waarom de controles worden uitgevoerd. Criminaliteit moet een halt worden toegeroepen. Het leven in de wijk moet voor de wijkbewoners aangenamer, leuker en veiliger worden. Van onrust naar rust in de wijk! Pandora richt zich op meerdere wijken in de gemeente Venlo. Op dit moment ligt de focus op Blerick en in het bijzonder op het Vastenavondkamp. In totaal waren 50 medewerkers van de verschillende organisaties samen aan de slag tijdens deze controle.