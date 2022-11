Getuigen gezocht van beroving met vuurwapen

Een 32-jarige man uit Rijen had op een verkoopsite zijn iPhone te koop aangeboden. Hij was met een geïnteresseerde een prijs overeengekomen en ze spraken af elkaar vrijdagavond om 21.45 uur op de Waalsestraat in Zwijndrecht te ontmoeten.



Toen de man uit Rijen daar op het afgesproken moment arriveerde, stapte er een man bij hem in de bus. Hij overhandigde de iPhone zodat de ‘klant’ deze kon bekijken. Maar deze ‘klant’ had andere bedoelingen. Die pakte een vuurwapen en richtte deze op de man uit Rijen. Die moest zijn zakken leeg halen en wat hij bij zich had aan de man overhandigen. De dader ging er met de iPhone en wat andere bezittingen vandoor.



De politie zoekt getuigen van deze berovingen. De dader is een kalende man, die wordt geschat tussen de 30 en 35 jaar. De man was licht getint en had een halflange, bruine jas aan. Daaronder droeg hij een grijze joggingbroek. De dader liep in de richting van de Vlaamsestraat, is de Waalsestraat overgestoken en vervolgens richting de Beneluxlaan gelopen.



Heeft u deze verdachte vrijdagavond ergens tussen 21.30 een 22.00 uur gezien in de omgeving Vlaamsestraat, Waalsestraat of Beneluxlaan dan vragen wij u contact op te nemen met de politie via onderstaande mogelijkheden.