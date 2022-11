Arrestatie na melding onenigheid met wapen

De politie ontving een melding van onenigheid waarbij een wapen gezien zou zijn. De 43-jarige verdachte zonder vast woon- of verblijfplaats had zich met het wapen in een schuur verschanst. Agenten trokken daardoor hun wapen waarna de verdachte zonder wapen naar buiten kwam. Hij werd in de boeien geslagen. Het wapen bleek een balletjespistool te zijn. De verdachte zit vast voor nader onderzoek.

Grote gevolgen

Nepwapens zijn soms niet te onderscheiden van echte vuurwapens De gevolgen hiervan kunnen groot zijn, omdat de politie moet uitgaan van een vuurwapen. Dan is de kans groot dat agenten het vuurwapen moeten gebruiken.