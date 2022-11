Verdachte snel aangehouden na gewelddadige beroving in Goirle

Goirle - Een 35-jarige man uit Goirle is vrijdagmiddag in zijn woning het slachtoffer geworden van een gewelddadige beroving. Hij had op Marktplaats zijn iPhone te koop gezet. Een man die via de mail een afspraak maakte, bedreigde hem met een mes en nam op zijn vlucht het mobieltje mee. De politie kwam de verdachte, een 18-jarige man uit Goirle, al snel op het spoor waarna hij vrijdag 18 november 2022 omstreeks 21.20 uur op bevel van de officier van justitie is aangehouden. In zijn woning werd de mobiele telefoon van aangever aangetroffen.