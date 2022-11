Verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij brandstichting in Zwolle

Op zaterdag 16 juli was er een brand bij een bedrijf aan de Braunstraat in Zwolle. Uit onderzoek bleek dat er sprake was van brandstichting. Bij de brand raakte niemand gewond, maar de schade aan het pand was enorm. In de uitzending van Opsporing Verzocht van 1 november werden er beelden getoond van de brandstichting.

