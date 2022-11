Politie onderzoekt geweldsincident en zoekt getuigen

Rond 20.30 uur werd er bij de vrouw aangebeld. Aangezien zij bezoek verwachtte, deed zij nietsvermoedend open. Voor haar stond een onbekende man die haar direct belaagde en daarbij mishandelde. De man drong daarbij haar woning binnen waarbij een schermutseling tussen de vrouw en de man ontstond. Vrij kort daarop verliet de man de woning en vertrok in onbekende richting.



Van de verdacht is een beperkt signalement bekend.

Man, leeftijd circa 25 jaar. Hij had een licht getinte huidskleur en is circa 1.75 meter lang. Hij heeft donker stekelig haar en droeg een grijze winterjas met daaronder lichte Yeezy schoenen.



De politie zoekt getuigen en camerabeelden



Voor het onderzoek komt de politie graag in contact met getuigen en mensen die camerabeelden hebben. Maakt u gebruik van een deurbelcamera of dashcam in de omgeving van de Kazernestraat in Woerden? Of heeft u meer informatie over het incident bij de woning en of de dader? Dan vragen wij u deze te delen via het tipformulier hieronder of te bellen met 0900-8844. Blijft u liever anoniem, dan kunt u terecht bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.