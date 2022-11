Verdachten aangehouden Rhenen na bedreiging en beroving

Gisteravond, dinsdag 1 november, had een man een afspraak gemaakt via Markplaats om zijn Iphone te verkopen. Er was afgesproken rond 21.30 uur voor een woning aan de Korenbloemstraat. De verkoper was in het gezelschap van een vriend. De potentiële koper had ook gezelschap meegenomen. De verkoper nodigde beiden uit om binnen te komen. In de hal volgde een kort gesprek over de telefoon tot de mannen de deur open deden en er met telefoon rennend vandoor gingen.

Vuurwapengelijkend voorwerp

De verkoper en zijn vriend gingen achter het duo aan. Daarbij kwam het tot een handgemeen waarbij de verkoper is bedreigd en geslagen met een vuurwapengelijkend voorwerp. De verdachten wisten te ontkomen.

De politie was snel ter plaatse. Een agent had een auto zien rijden die bijzonder rijgedrag vertoonde. Ook voldeed de bestuurder aan het signalement. Heel toevallig was de auto een andere agent al opgevallen toen deze geparkeerd stond in de omgeving van de Korenbloemstraat.



Uitpraatprocedure

Daarom werd de auto op de Herenstraat staande gehouden. Alle drie de inzittenden zijn aangehouden. Omdat de verdachten mogelijk vuurwapengevaarlijk waren, gebeurde dit volgens de uitpraatprocedure met getrokken wapens. De verdachten zijn twee mannen uit Almere van 19 en 20 jaar en een man uit Amsterdam van 20 jaar.

In de auto werd o.a. een vuurwapengelijkend voorwerp aangetroffen.

De drie verdachten worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.