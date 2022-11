Getuigen gezocht na inbraak in Sint Maarten

Vermoedelijk is de inbraak rond 05.00 uur gepleegd. De verdachte(n) hebben een witte bestelbus in een weiland vlakbij het winkelpand achtergelaten. Waarschijnlijk omdat ze zich vast hadden gereden in de drassige grond en niet verder konden rijden.



Dezelfde verdachte(n) hebben mogelijk een auto op de Rijperweg gestolen om alsnog te kunnen vluchten. Dit voertuig is later in de ochtend aangetroffen in Ouderkerk aan de Amstel. Getuigen en / of mensen met informatie kunnen contact opnemen met 0900-8844.



2022228996/ 2022228999