Man aangehouden voor bedreigen arts

De verdachte raakte op 11 oktober gewond bij een ongeval in Den Hout. Een arts die hem ter plaatse behandelde aan zijn verwondingen werd vervolgens door hem met de dood bedreigd. De arts deed daarvan aangifte bij de politie. Omdat de verdachte bij de politie bekend staat als verzetpleger werd hij door het OG aangehouden. Dat gebeurde op last van de officier van justitie buiten heterdaad. De man is ingesloten voor verder onderzoek.

Geweld tegen werknemers met een publieke taak

Behalve politiemedewerkers krijgen ook andere medewerkers met een publieke taak te maken met agressie en geweld, zoals ambulance- en brandweerpersoneel, tramconducteurs, buschauffeurs, onderwijzers of belastinginspecteurs. Politie en justitie hanteren hier dezelfde aanpak: aangiftes worden altijd opgenomen, daders worden met prioriteit door het Openbaar Ministerie voor de rechter gebracht, en tegen de daders wordt een driemaal zo hoge straf geëist. Achter elk uniform zit een mens!