Tilburger aangehouden na aanrijding

De twee auto’s kwamen door nog onbekende oorzaak met elkaar in botsing. De verdachte bleek onder invloed van alcohol te zijn, hij blies op het politiebureau 820 ug/l en is ingesloten voor verder onderzoek. Hij was niet gewond. De inzittenden van de andere auto, een 55-jarige man uit Rosmalen, een 26-jarige vrouw uit Vlijmen en een 29-jarige vrouw uit Venlo, raakten gewond. De Tilburger is meegenomen naar het politiebureau, zijn rijbewijs is ingevorderd.