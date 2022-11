Aanhoudingen in onderzoek steekincident Mosae Forum

De twee aangehouden personen zijn twee 17-jarige jongens uit Maastricht. Zij worden ervan verdacht (mede)verantwoordelijk te zijn voor het steekincident en de mishandeling. De betrokkenheid van meerdere verdachten wordt nog onderzocht. Het onderzoek gaat onverminderd door. Meerdere aanhoudingen worden dan ook niet uitgesloten.

Het incident in kwestie vond maandagavond 17 oktober plaats. Het 20-jarige slachtoffer liep die avond samen met zijn vriendin door het centrum van Maastricht toen hij zag dat dat een meisje mishandeld werd door een groep personen. Wanneer hij tussenbeide kwam, ontstond er een vechtpartij tussen de man, zijn vriendin en de groep personen. De man en zijn vriendin kozen er in eerste instantie voor om weg te gaan, maar de man besloot even later toch verhaal te halen bij de groep. Daarop werd hij mishandeld en gestoken.

In het daaropvolgende onderzoek besloot de politie beelden vrij te geven. Op verzoek van het Openbaar Ministerie werd besloten de beelden in eerste aanleg geblurd vrij te geven. Dit omdat de verdachten mogelijk nog minderjarig waren. Het persbericht waarin de beelden werden vrijgegeven, werd veel gedeeld op sociale media. Daarnaast werd er veelvuldig meegedacht en werd informatie gedeeld. De politie dankt eenieder hiervoor. Mocht je over informatie beschikken die je nog niet gedeeld hebt, dan kun je dit alsnog doen via 0800-6070, danwel anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). Dit kan de politie helpen in het onderzoek naar mogelijke andere betrokkenen.