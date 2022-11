Man aangehouden na identiteitsfraude

Door een nauwe samenwerking van de politie-eenheid Noord-Holland en Noord-Hollandse gemeenten worden regelmatig successen geboekt bij het herkennen en aanpakken van valse identiteitsdocumenten en identiteitsfraude. De man identificeerde zich met een identiteitsdocument. De baliemedewerker wantrouwde de situatie omdat de foto op het identiteitsdocument niet leek op de man die voor haar stond. Zij informeerde de politie. De politie nam vingerafdrukken af bij de man waardoor al snel duidelijk werd dat de gegevens op de identiteitsdocumenten niet overeen kwamen met de identiteit van de man. Daarom werd de man aangehouden. Hij wordt in januari voorgeleid. Het onderzoek naar de eigenaar van de identiteitsdocumenten wordt voortgezet.

Samenwerking gemeente

Ongeveer twee keer per maand is er in Noord-Holland een arrestatie die te maken heeft met het vervalsen of frauderen met identiteitsdocumenten. De politie en gemeenten in Noord-Holland werken nauw samen om dit aan te pakken. Door voorlichting en training aan gemeenten te geven worden regelmatig successen geboekt bij het herkennen en aanpakken van personen die identiteitsfraude plegen of documenten vervalsen.