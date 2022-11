Opticien overvallen, getuigen gezocht

Rond 11:00 uur lopen de twee overvallers de winkel binnen. Eenmaal binnen bedreigen zij de winkelmedewerkers en slaan met nog onbekende buit op de vlucht. Niemand raakt gewond, maar de medewerksters zijn wel ontzettend geschrokken. De winkel was een korte tijd afgezet voor onderzoek. De slachtoffers konden een summiere beschrijving geven van de overvallers: twee mannen met een bivakmuts. Het is nog onduidelijk of er nog meer verdachten bij de overval zijn betrokken.



Getuigenoproep

De recherche is op zoek naar getuigen. Heeft u informatie over deze overval? Heeft u vlak voor of na de overval misschien iets gezien of gehoord dat hiermee te maken kan hebben? Geef uw informatie dan door via het telefoonnummer 0900-8844 of onderstaand tipformulier. Dit kan ook via Meld Misdaad Anoniem (M) 0800-7000.