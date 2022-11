14-jarige jongen opzettelijk aangereden en mishandeld

Een 25-jarige man uit Hoorn is korte tijd later door de politie aangehouden. Na het incident ging de man er vandoor. De verdachte had de jongens eerst aangereden, stapte daarna uit en heeft het slachtoffer vervolgens onder meer geschopt. Waarom de man dit deed is vooralsnog niet bekend. Het slachtoffer is met letsel naar het ziekenhuis vervoerd. De politie doet onderzoek naar de feiten en omstandigheden.



Getuigen en / of mensen met informatie kunnen bellen met 0900-8844. Camerabeelden of beelden van een dashcam kunnen worden geĆ¼pload via www.politie.nl/upload



2022243981