Politie zoekt getuigen vernielingen en autobrand in Den Helder

Op maandag 14 november is een bedrijfsvoertuig aan de Vijzelstraat na brandstichting in rook opgegaan. Er wordt nog technisch onderzoek verricht hoe de brand is ontstaan. Een ander bedrijfsvoertuig is op vrijdag 18 november vernield. Hierbij is vermoedelijk vuurwerk in het spel. Dit geldt ook voor het personenvoertuig wat op zaterdag 19 november is vernield aan de Bloemstraat. Er is aangifte gedaan.

Was u getuige van deze brandstichting en vernielingen en heeft u nog niet met de politie gesproken of heeft u andere informatie over de daders? Bel dan met de politie via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Ook als u beelden hebt uit de genoemde omgevingen zijn die van harte welkom. U kunt ze uploaden via dit tipformulier.

2022238443

2022241829

2022242901