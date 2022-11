Getuigen gezocht overval supermarkt Parlevinker

Rond 17.00 uur wordt een medewerkster achter de kassa van de supermarkt bedreigd door een man met een mes. De verdachte heeft het volgende signalement:

- Ongeveer 1.75/1.80 meter lang

- Zwarte jas met grote witte letters Calvin Klein op de rug

- Gele plastic tas van Jumbo

- Bruinkleurige ogen

- Licht getinte huidskleur

De verdachte roept in de Engelse taal om geld, maar gaat hij er uiteindelijk vandoor met de telefoon van de caissière. Zij is heel erg geschrokken en ontdaan van deze overval, maar is gelukkig niet gewond geraakt. De verdachte is gevlucht in nog onbekende richting.

Heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u mogelijk camerabeelden van de omgeving? Laat het ons weten via onderstaande knoppen. Liever anoniem? Dan belt u met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Vermeld daarbij het proces-verbaal nummer PL1300-2022249458