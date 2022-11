Getuigen gezocht zware mishandeling Eindhoven

Het is 03.00 uur in de nacht van vrijdag op zaterdag op 18 november als een stel na een gezellige stapavond de auto pakt vanuit de parkeergarage Heuvelgalerie in Eindhoven om naar huis te gaan.

Ze rijden met hun zwarte BMW 5 serie vanuit de parkeergarage naar de uitgang. Bij de uitgang staat een witte bestelauto voor de slagboom, waar zij achter aansluiten. De bestelauto maakt geen aanstalten om de garage te verlaten en blokkeert zo de zwarte BMW. Om de bestuurder erop attent te maken dat hij de uitgang blokkeert, claxonneert de bestuurder van de zwarte BMW. Daarop stapt een man uit de witte bestelauto en hij begint tegen de BMW aan te trappen en op de ruiten te rammen. De bestuurder van de zwarte BMW opent vervolgens de deur om te voorkomen dat de ruiten worden ingeslagen en probeert met de bestuurder van de bestelauto in gesprek te gaan.

Op dat moment stappen er meerdere mannen uit de bestelauto en beginnen in te slaan op de bestuurder van de BMW. De vrouw die in de BMW zit komt dan tussen beiden om het gevecht te doen laten stoppen. De vrouw wordt vervolgens weggeduwd en komt hard ten val en verliest daarbij kort het bewustzijn. De vrouw ziet vervolgens dat de mannen haar vriend proberen te wurgen. De vrouw staat weer op en probeert haar vriend te beschermen. De vrouw krijgt dan diverse vuistslagen in het gezicht en valt bewusteloos op de grond. Dan gaan de daders er vandoor. Het stel ziet dan kans om de hulpdiensten te bellen. Beide worden per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Zware verwondingen

In het ziekenhuis werden onder andere diverse botbreuken geconstateerd. De vrouw is opgenomen op de IC en heeft interne verwondingen opgelopen.

Wij zijn op zoek naar getuigen die dit excessieve geweld hebben gezien. De slachtoffers kunnen zich niet alles meer herinneren door het geweld wat ze hebben moeten ondergaan. Van twee daders is een signalement bekend.

Signalement

Signalement dader 1: Grote gespierde licht getinte man. Zwart haar met een baard. Hij droeg een witte trui.

Signalement dader 2: Licht getinte man met een bordeauxrode hoodie

Iets gezien?

De recherche is druk bezig met het onderzoek. Wij vragen getuigen zich te melden. Hebt u iets gezien van deze zware mishandeling in de parkeergarage de Heuvelgalerie in Eindhoven, dan komen we graag met u in contact. Ook als u andere informatie hebt of camerabeelden uit de buurt horen we het graag. U kunt bellen met 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.