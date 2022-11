Getuigenoproep ramkraak Kinkerstraat

Het Operationeel Centrum ontvangt maandag 21 november omstreeks 03:45 uur een melding dat er wordt ingebroken in een bedrijfspand in de Kinkerstraat. Ter plaatse zien politieagenten een voertuig voor een deel in een gevel staan. Er is veel schade ontstaan aan het pand. Door een getuige is gezien dat bij de ramkraak minstens twee verdachten zijn betrokken, die met een scooter zijn weg gereden richting de Willem de Zwijgerlaan. Tot nu toe is er niemand aangehouden.

Onderzoek

De politie is direct een onderzoek gestart. Zo is de auto die achter is gebleven in beslag genomen. In de directe omgeving is een achtergelaten scooter aangetroffen. Onderzoek moet uitwijzen of dit voertuig betrokken is bij deze ramkraak. Rechercheurs van Forensische Opsporing hebben sporenonderzoek in en rondom het pand gedaan. Tevens vindt er een buurtonderzoek plaats en worden camerabeelden bekeken. Voor het onderzoek komt de recherche graag in contact met mensen die getuige zijn geweest of meer informatie hebben over de ramkraak. Ook komt het onderzoeksteam graag in het bezit van videobeelden die kunnen leiden naar de verdachten. Helpt u mee? Neem contact met ons op via de onderstaande mogelijkheden, dit kan ook anoniem.

Zaak nummer: PL1300-2022249696