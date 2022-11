Steward met teveel alcohol op

Het team Luchtvaarttoezicht van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid voerde 123 alcoholcontroles uit onder leden van het cabine- en cockpitpersoneel. Een steward van een inkomende vlucht had 140 ugl (0,32 promille) in zijn uitgeademde lucht. Dit betekende dat hij onder invloed aan boord van het toestel is gestapt.

0,2 promille

In de luchtvaart is maximaal 0,2 promille toegestaan. Tien uur voorafgaand aan een vlucht mag het vliegtuigpersoneel geen alcohol nuttigen.

Regelmatig

Het team Luchtvaarttoezicht van de politie voert dit soort controles regelmatig uit onder vliegers en cabinepersoneel. Ook op kleinere luchthavens.