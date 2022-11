Veroorzaker vlucht na verkeersongeval Veenendaal

Even na middernacht vond de botsing plaats tussen twee personenauto’s op de kruising tussen de Slaperdijk en de Dwarsweg. Het 31-jarige slachtoffer uit Oss werd door de brandweer bevrijd uit de auto en is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Na de botsing ging de veroorzaker er te voet vandoor. De politie heeft gezocht. Helaas is de verdachte nog niet aangehouden. Uit onderzoek blijkt dat de auto van de veroorzaker vermoedelijk gestolen is.

Weet u meer?

Hebt u iets gezien of gehoord dat ons kan helpen bij het onderzoek? Of heeft u camerabeelden uit de buurt? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844, anoniem via 0800-7000 of via het online tipformulier onderaan deze pagina.