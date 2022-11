Woning Driebergen-Rijsenburg gebruikt voor drugsgebruik door minderjarigen

Jongerenhonk in woning

De politie ontving anonieme meldingen dat de woning van de 34-jarig bewoonster werd gebruikt door jongeren voor drugsgebruik. Na nader onderzoek besloot de politie de woning te betreden. Drie jongens van 15 en één jongen van 16 verstopten zich in de zolderruimte van de woning, die werd gebruikt als jongerenhonk. Eerder op de avond zag de politie nog een paar jongeren het pand verlaten.

Drugs en gestolen fietsen

De bewoonster van het pand was in het bezit van verschillende soorten soft- en harddrugs in kleine hoeveelheden. Ook zijn meerdere gestolen fietsen aangetroffen. De drugs en fietsen zijn in beslag genomen. Omdat het geringe hoeveelheden betreft is de bewoonster niet aangehouden, wel wordt een proces-verbaal aangemaakt voor de gestolen fietsen.

Zorgmelding Veilig Thuis

Voor zowel de vier minderjarige jongens als de twee kinderen van bewoonster, die niet in de woning aanwezig waren, is een zorgmelding aangemaakt voor Veilig Thuis. De situatie is inmiddels aan de burgemeester van de Utrechtse Heuvelrug gerapporteerd. Mogelijk komen hier bestuurlijke maatregelen uit voort om herhaling te voorkomen.

Misdaad Anoniem

De politie kwam de situatie op het spoor door tips via Meld Misdaad Anoniem. Dit is het onafhankelijke meldpunt waar je anoniem informatie kunt geven over ernstige criminaliteit en misdaad. Anoniem melden kan via de website of via telefoonnummer 0800-7000.