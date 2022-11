Vijf Arnhemmers aangehouden in groot drugsonderzoek

Teamchef Frank van Leeuwen (Arnhem-Zuid): “Ondermijnende criminelen horen niet thuis in onze woonwijken. Drugscriminaliteit gaat gepaard met geweld, intimidatie en een vermenging van boven- en onderwereld. Daar treden we, samen met partners als het Openbaar Ministerie (OM) en de gemeente, hard tegen op.”

Hij vervolgt: “Hulp van bewoners is daarbij essentieel. Tip bij verdachte signalen in uw omgeving, ook als u twijfelt aan de meerwaarde van een tip. Laten we drugsgebruik tenslotte niet normaal gaan vinden. Gebruikers houden een wereld van onderdrukking, uitbuiting, bedreigingen en afpersingen in stand.”

Melden loont

Melden kan bij de politie via telefoonnummer 0900-8844. Volledig anoniem melden kan via 0800-7000. Meld Misdaad Anoniem staat los van de politie en men zet een tip alleen door als uw anonimiteit gewaarborgd kan worden.