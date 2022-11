Twee doden bij ongeluk in Oudesluis; belangrijke getuige gezocht

Het viertal raakte te water na een botsing met een ander voertuig op de Grote Sloot. De bestuurder van de andere auto, een 41-jarige man uit Anna Paulowna, raakte niet gewond. Een vrachtwagenchauffeur met kraan heeft met behulp van omstanders die te water gingen het voertuig uit het water getakeld. Daarna hebben hulpdiensten en burgers op de kant eerste hulp verleend.



De slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar zijn twee van de vier inzittenden overleden.



Belangrijke Getuige

De politie is nog altijd op zoek naar een belangrijke getuige. Deze man (blond haar) van rond de 40 jaar heeft de inzittende aangesproken op het voeren van verlichting (deze stond niet aan). Bij de rotonde ter hoogte van het crematorium in Schagen heeft de man het voertuig stil gezet voor de auto van de slachtoffers, is uitgestapt en naar de bestuurder toegelopen. Daarna heeft de bestuurder de verlichting aangezet is zijn beide auto’s verder gereden. De politie is op zoek naar deze specifieke getuige die rijdt in een grijze stationwagen.



Deze man wordt verzocht te bellen met 0900-8844 (registratienummer: 2022244272) .