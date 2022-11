Man (41) aangehouden voor georganiseerde cocaïnehandel en witwassen

De aangehouden man wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het witwassen van de opbrengsten van grootschalige cocaïnehandel. Hij wordt er ook van verdacht zelf betrokken te zijn geweest bij cocaïnetransporten dan wel cocaïnehandel in 2020. Hierbij zijn tientallen kilo’s cocaïne opgekocht en voor meerprijs doorverkocht. Per transactie werden grote geldbedragen, variërend van enkele tonnen tot meer dan één miljoen euro contant, overgedragen. Tussen juni en november 2020 zou de verdachte ruim 17 miljoen euro hebben witgewassen. Veel van de informatie is afkomstig uit (versleutelde) berichten op het platform Sky ECC. Die server is in maart 2021 offline gehaald en in beslag genomen. Opsporingsdiensten verkregen daarmee toegang tot miljoenen versleutelde berichten van criminele organisaties.