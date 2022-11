Recherche zoekt getuigen brandstichting Nieuwe Houttuinen

Bewoners van de Nieuwe Houttuinen werden rond 01.45 uur opgeschrikt door de brand. Meerdere buurtbewoners hebben direct actie ondernomen en gezamenlijk met behulp van aarde en natte handdoeken de brand uit gekregen. Er is schade ontstaan aan de muur en het portiek, maar er is gelukkig niemand gewond geraakt. De bewoners zijn erg aangedaan en angstig omdat er wordt uitgegaan van brandstichting

Heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u meer informatie over deze brandstichting? Laat het ons weten via onderstaande knoppen. Anoniem melden kan ook via 0800-7000. Vermeld bij contact met de politie het proces-verbaal nummer: PL1300-2022250357