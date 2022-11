Verdachte aangehouden na steekincident

De hulpdiensten werden in de nacht van maandag op dinsdag rond 02.15 uur gealarmeerd. Onderzoek wees uit dat een conflict tussen twee mannen aan het steekincident vooraf ging. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor de benodigde medische zorg. Een verdachte die ter plaatse werd aangehouden is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. De politie heeft de zaak in onderzoek.