Aanhouding na meerdere brandstichtingen in Assen

De politie verdenkt de man van het opzettelijk aansteken van beide branden, met het uitbranden van een scooter en een auto tot gevolg. Bij de scooterbrand raakte ook een pand in het Asser Forum beschadigd.

Onderzoek gaat door

Het afgelopen jaar waren er vaker brandstichtingen in Assen waar auto’s of deelscooters het doelwit waren. Ons onderzoek gaat daarom door. Verder onderzoek moet uitwijzen of de man mogelijk betrokken is bij eerdere branden in de stad Assen.



Help de politie bij het onderzoek

Hebt u meer informatie over brandstichtingen in Assen die ons kunnen helpen bij het onderzoek? Heeft u bijvoorbeeld camerabeelden waar een verdachte situatie op is te zien? Of heeft u iets verdachts gezien of gehoord rondom deze of eerdere branden? Geef dit dan aan ons door. Dit kan via het tipformulier, onderaan deze pagina. Beschikt u over camerabeelden die u nog niet met de politie hebt gedeeld en waarop een brand of brandstichting is te zien? Ook deze kunt u uploaden in het tipformulier. Uiteraard kunt u uw informatie ook telefonisch doorgeven via 0900-8844.